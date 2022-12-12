На Среднем Урале репчатый лук за месяц подорожал на 21%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в декабре 2022 года выросли на 0,79% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.
Среди продуктов питания сильнее всего за месяц подорожали репчатый лук (на 21,19%), капуста (на 9,09%), морковь (на 8,49%), яйца (на 3,57%), байховый черный чай (на 1,78%), а также говядина (кроме бескостного мяса) (на 1,45%).
В свою очередь, заметно подешевели за указанный период сахар-песок (на 6,93%), гречневая крупа (на 6,69%), пшеничная мука (на 3,52%), охлажденные и мороженые куры (на 2,9%), а также пшено (на 2,65%).
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