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Рост цен на лук в России связали с морозами в Центральной Азии

УрБК, Москва, 08.02.2023. С февраля 2022 по февраль 2023 года лук в российском оптовом секторе подорожал на 28,7%, до 19,3 руб. за кг. Он стал единственным продуктом из борщевого набора, на который выросла цена, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

Капуста в этот период подешевела на 58,6%, до 12,7 руб. за кг, картофель — на 37,3%, до 17,2 руб. за кг, свекла — на 28,8%, до 15,8 руб. за кг, морковь — на 20,4%, до 18,8 руб. за кг.

Причины подорожания лука обсуждались на совещании у главы министерства Дмитрия Патрушева. Участники встречи объяснили рост цен январскими морозами в Центральной Азии, из-за которых овощи испортились на неотапливаемых складах. Чтобы избежать дефицита, власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывозить лук в другие страны, включая Россию.

Один из источников издания рассказал, что после этого российские поставщики начали повышать цены на лук. Стоимость росла на 20-60%, а иногда — и на 150%.

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