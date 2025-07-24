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Вчера, 14:43

В России продолжает снижаться оптовая стоимость овощей для борщевого набора

УрБК, Москва, 30.07.2025. Оптовая стоимость овощей для борщевого набора в России продолжает снижаться, цитирует ТАСС зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

Он сообщил, что снижению цен способствует расширение предложения на рынке.

Так, по данным ассоциации, по состоянию на 21 июля 2025 года в оптовом сегменте морковь подешевела на 24,8% за неделю и на 50,9% за месяц, свекла — на 20,8% и 40,4% соответственно, картофель — на 19,6% и 47,6%, лук — на 13,5% и 27,8%, а капуста — на 12,6% и 35,2%.

Ведомство ожидает сохранения понижательной динамики, резюмировал Д. Леонов.

Данный тренд подтверждает и Свердловскстат. По его данным, с 14 по 21 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подешевели свежая белокочанная капуста (–8,67%, до 54 руб. за кг), свежие огурцы (–8,28%, до 105,66 руб. за кг), картофель (–5,4%, до 87,86 руб. за кг), столовая свекла (–4,82%, до 74,91 руб. за кг), морковь (–3,09%, до 82,62 руб. за кг), свежие помидоры (–1,41%, до 203,32 руб. за кг) и репчатый лук (–1,31%, до 68,13 руб. за кг).
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