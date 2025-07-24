В России продолжает снижаться оптовая стоимость овощей для борщевого набора

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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подешевели капуста, огурцы и бананы

С 14 по 21 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали макаронные изделия из пшеничной муки высшего ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подешевели капуста, огурцы и бананы

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. С 14 по 21 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали макаронные ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали картофель, морковь и яблоки

С 19 по 26 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал картофель (+4,38%, до 88 руб. за кг), следует ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали картофель, морковь и яблоки

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. С 19 по 26 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал картофель ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали лук, свекла и капуста

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. С 5 по 12 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый лук ...