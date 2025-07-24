УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:09

В Свердловской области за неделю сильнее всего подешевели столовая свекла, морковь и картофель

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. С 1 по 8 сентября 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали бананы (+2,14%, до 133,36 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе подорожали куриный яйца (+1,4%, до 83,28 руб. за 10 шт.).

Сильнее всего подешевели за отчетный период столовая свекла (-11,56%, до 35,52 руб. за кг), морковь (-7,93%, до 43,76 руб. за кг), картофель (-7,44%, до 37,54 руб. за кг), репчатый лук (-4,22%, до 43,28 руб. за кг), свежая белокочанная капуста (-3,66%, до 28,39 руб. за кг), яблоки (-2,05%, до 158,45 руб. за кг), свежие огурцы (-1,92%, до 114,5 руб. за кг).
