Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 10.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 февраля 2023 года. Курс долл. США снизился на 10,26 коп., до 72,79 руб., евро — на 26,81 коп., до 78,05 руб.

