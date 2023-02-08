Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 10.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 февраля 2023 года. Курс долл. США снизился на 10,26 коп., до 72,79 руб., евро — на 26,81 коп., до 78,05 руб.
УрБК, Москва, 08.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2023 года. Курс долл. ...07.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро снизился на 70 коп.
УрБК, Москва, 07.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2023 года. Курс долл. ...03.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро снизился на 22 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2023 года. Курс долл. ...03.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 73 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2023 года. Курс долл. ...02.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2023 года. Курс долл. ...