Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 104 тыс. 029 рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. По состоянию на 6 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 104 тыс. 029 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель снизился на 0,05%, за месяц — вырос на 0,67%.