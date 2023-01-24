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В Екатеринбурге отремонтируют почти пять километров городских дорог благодаря обращениям местных жителей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Екатеринбурге будет отремонтировано почти 5 км городских магистралей по просьбам горожан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты комитета благоустройства администрации города внесли в список ремонтов на 2023 год отрезок улицы Старых Большевиков от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов, автодорогу по улице Репина от дома № 17 до Металлургов с транспортной развязкой и улицу Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной. Именно на эти объекты обратили внимание жители Орджоникидзевского, Верх-Исетского и Чкаловского районов, обратившись к властям муниципалитета.

На всех участках дорожные рабочие уложат новый асфальт, приведут в порядок бордюрные камни, нанесут дорожную разметку. Кроме этого, здесь будут приведены в порядок тротуары, обустроят пандусы и съезды к пешеходным переходам, занизят бордюры в местах соединения с проезжей частью.

Оставить заявку на ремонт дороги жители Екатеринбурга могут на сайте «Дорожная инспекция / Карта убитых дорог».

Напомним, что в текущем сезоне в рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге будут отремонтированы 17 участков автомобильных дорог общей протяженностью 17,3 км и площадью 273 тыс. 934 кв. м. На эти цели выделено 917 млн 895 тыс. руб.

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