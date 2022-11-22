Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года вырос на 33,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 71 млрд 117 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 33,6%.

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