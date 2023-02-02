Дегтярск и Заречный получат 313 млн рублей на строительство дорог

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Правительство Свердловской области выделило 313 млн руб. Дегтярску и Заречному на строительство дорог. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«Постановление позволяет уточнить распределение объемов субсидий из областного бюджета муниципальным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Так, Дегтярску будет направлено 182,5 млн рублей. Заречному — 130,3 млн рублей», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.



Планируется, что в Дегтярске на эти средства продолжится реконструкция улицы Калинина. Технические работы по устройству проезжей части и тротуаров завершат в 2023 году, благоустройство — в 2024.



В Заречном деньгу пойдут на строительство второй очереди участков от перекрестка улиц Курчатова и Ленинградской до улицы Энергетиков, по Энергетиков до перекрестка с Попова и дальше до поворота к зданию городской котельной.



Добавим, что в начале февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил свыше 2,4 млрд руб. на строительство и ремонт местных дорог в 16 муниципалитетах. Деньги поступили в виде межбюджетных трансфертов.