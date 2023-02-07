Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 10.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,31 руб., до 72,89 руб., евро — на 1,48 руб., до 78,32 руб.
УрБК, Москва, 09.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2023 года. Курс долл. ...07.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро снизился на 70 коп.
УрБК, Москва, 07.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2023 года. Курс долл. ...03.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро снизился на 22 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2023 года. Курс долл. ...03.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 73 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2023 года. Курс долл. ...01.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 92 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2023 года. Курс долл. ...