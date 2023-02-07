Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 10.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,31 руб., до 72,89 руб., евро — на 1,48 руб., до 78,32 руб.