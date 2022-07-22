В Екатеринбурге появилась новая улица имени Вениамина Яковлева

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Екатеринбурге появилась новая улица имени Вениамина Яковлева. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба муниципалитета.



Новый участок дорожной сети находится в Академическом районе и проходит от улицы Вильгельма де Генина до Суходольской, пересекая улицы Владимира Букина и Архитектора Белянкина.



Улицу назвали в честь российского юриста и государственного деятеля Вениамина Яковлева. В администрации города отмечают, что он внес неоценимый вклад в развитие российской правовой системы, в частности в формирование системы арбитражных судов РФ. Вениамин Яковлев был награжден почетными званиями Заслуженного юриста РСФСР и Почетного гражданина Свердловской области.