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В Екатеринбурге изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Екатеринбурге с 11 февраля изменится схема движения ряда автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба администрации города.

На маршруте № 1 «Метро Ботаническая» — «Аэропорт Кольцово» — «Станция Кольцово» при движении к остановке «Метро Ботаническая» появится остановка «Рамада». Также маршруты № 05, 012, 019, 46 продлеваются до остановки «ТЦ Лента».

Автобусы № 05, 012, 019 будут идти по улицам Вильгельма де Геннина — Академика Парина — Рябинина — Академика Сахарова до остановки «ТЦ Лента». Плюс добавятся остановки «Детский сад № 43», «Патрушиха», «ТЦ Лента».

Маршрут № 46 будет следовать по улицам Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова до остановки «ТЦ Лента». Вводятся новые остановки «Школа № 79» и «ТЦ Лента».

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