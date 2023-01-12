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В УБРиР удвоилась выдача ипотеки по программе для представителей IT-сферы

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год в два раза выросли объемы выдачи ипотеки по программе для сотрудников IT-компаний. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

В УБРиР ожидают, что в текущем году спрос на такую ипотеку продолжит расти. С 23 января правительство РФ снизило порог зарплаты и увеличило период, в течение которого заемщику разрешается искать новую работу в IT-сфере без повышения ставки по кредиту.

«В январе мы отметили увеличение интереса к продукту со стороны клиентов. Количество заявок на новую версию IT-ипотеки выросло в два раза, если сравнить с прошлым годом. Прогнозируем, что доля ипотеки для сферы IT в выдачах всех жилищных кредитов по госпрограммам достигнет 12% в первом полугодии», — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.

Добавим, что по итогам января самой востребованной стала ипотека для клиентов с детьми: ее доля во всех выдачах по госпрограммам составила 61%, вытеснив льготную ипотеку на второе место.

Уточним, что ставка по IT-ипотеке в УБРиР — от 4,3% годовых. Максимальная сумма — до 18 млн руб.

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