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Вчера, 13:20

В УБРиР на 74% вырос объем кредитования физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) на 74% по сравнению с прошлым годом выросла выдача кредитов физическим лицам. Наибольший вклад обеспечили кредитные карты, чья доля в общей сумме активов достигла 62%, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Как отметила управляющий директор центра продаж и обслуживания УБРиР Анна Севостьянова, в первую очередь подросли кредиты наличными, так как клиенты воспользовались некоторой стабильностью в экономике и стали закрывать отложенный спрос на покупки.

«Это же касается ипотеки: люди вернулись к покупке недвижимости. В I полугодии интерес покупателей сместился в сторону вторичного рынка. Количество кредитных карт увеличилось в абсолютных цифрах, однако доля этих продуктов несколько снизилась в общем объеме активов», — рассказала Анна Севостьянова.

В сравнении с I полугодием прошлого года за шесть месяцев 2023 года объемы выданной ипотеки выросли в четыре раза, потребительских кредитов — в два раза, а кредитных карт — на 40%.

«В прогнозе на следующее полугодие можно отметить, что кредитование продолжит расти вслед за ростом потребительской активности. Ипотека также будет набирать темпы, но не с такой скоростью, как это было в прошлом году. Во втором полугодии интерес к вторичному рынку продолжит укрепляться», — отметила А. Севостьянова.

Добавим, что подать заявку на потребительский кредит, ипотеку, кредитную карту можно на сайте банка, в приложении и интернет-банке УБРиР.
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