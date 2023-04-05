В УБРиР на 74% вырос объем кредитования физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил перечень объектов недвижимости ...02.03.2023 Специалисты УБРиР отметили рост спроса на ипотеку для покупки вторичного жилья
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировали среди ...09.02.2023 В УБРиР удвоилась выдача ипотеки по программе для представителей IT-сферы
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год в два раза выросли ...01.11.2022 В УБРиР на 71% выросла выдача ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в январе-октябре на 71% выросла ...01.09.2022 Объем выданных УБРиР ипотечных кредитов летом вырос в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Объем выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) ипотечных кредитов в ...