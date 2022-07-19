Бывший гендиректор ГУП «Газовые сети» Сергей Новиков осужден за причинение имущественного ущерба на сумму 195 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего гендиректора ГУП «Газовые сети» Сергея Новикова к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что осужденный, занимая должность гендиректора организации, в период с июля 2016 по май 2019 года выводил из оборота деньги, предназначенные ресурсоснабжающим организациям. Эти средства переводились на счета других юридических лиц, подконтрольных членов преступной группы или их родственников. Сумма ущерба превысила 195 млн руб.
В июне 2022 года другой участник преступной группы получил аналогичное наказание. Третий фигурант дела объявлен в розыск.
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