Свердловчанина признали виновным в мошенничестве под предлогом поставки стройматериалов и возведения домов

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Туринский районный суд вынес приговор местному жителю по делу о мошенничестве на сумму свыше 1,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Согласно материалам уголовного дела, в период с января по май 2016 года осужденный вступил в преступный сговор с директором Туринского деревообрабатывающего предприятия с целью хищения денежных средств граждан.



Они заключали договоры с предоплатой на приобретение стройматериалов или выполнение подрядных работ по возведению домов. После получения необходимой суммы, злоумышленники переставали выходить на связь и самостоятельно распоряжались деньгами. Им удалось обмануть 10 пострадавших.



Мужчина был признан виновным в совершении преступлений по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе с причинением значительного ущерба».



Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев в колонии общего режима, а также обязал возместить материальный ущерб. На данный момент приговор не вступил в законную силу.