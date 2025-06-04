УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.06.2025

Свердловчанина признали виновным в мошенничестве под предлогом поставки стройматериалов и возведения домов

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Туринский районный суд вынес приговор местному жителю по делу о мошенничестве на сумму свыше 1,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, в период с января по май 2016 года осужденный вступил в преступный сговор с директором Туринского деревообрабатывающего предприятия с целью хищения денежных средств граждан.

Они заключали договоры с предоплатой на приобретение стройматериалов или выполнение подрядных работ по возведению домов. После получения необходимой суммы, злоумышленники переставали выходить на связь и самостоятельно распоряжались деньгами. Им удалось обмануть 10 пострадавших.

Мужчина был признан виновным в совершении преступлений по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе с причинением значительного ущерба».

Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев в колонии общего режима, а также обязал возместить материальный ущерб. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2024 В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. В Екатеринбурге Кировский районный суд признал местного жителя виновным в совершении ...

24.11.2022 Жителя Каменска-Уральского осудили за мошенничество под видом заключения договоров лизинга на сумму более 4,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Каменске-Уральском местному жителю Синарский районный суд вынес приговор по обвинению ...

02.12.2021 Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенничестве при продаже подержанных автомобилей на сумму 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...

25.07.2019 Жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении 13 краж на сумму 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя ...

07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18