Бывший заместитель главы Екатеринбурга Виктор Контеев признан виновным в покушении на убийство

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Сысертский районный суд Свердловской области вынес приговор по делу бывшего заместителя главы Екатеринбурга Виктора Контеева. Он признан виновным в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», части 3 статьи 30, пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство», части 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) имущества», части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.



Установлено, что в декабре 2009 года В. Контеев и участники организованной им группы требовали от предпринимателя передать им доли в уставном капитале коммерческой организации. После отказа в апреле 2010 года они начали работать над планом убийства потерпевшего, но не смогли реализовать его.



Далее В. Контеев путем мошенничества присвоил 50% от доли уставного капитала предприятия. Полученное таким образом имущество ему удалось легализовать.



Уточним, что сейчас осужденный отбывает наказание в виде 18 лет лишения свободы за вымогательство, подстрекательство в убийстве, получение взятки. С учетом этого суд приговорил В. Контеева к 21 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.