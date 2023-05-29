Бывший заместитель главы Екатеринбурга Виктор Контеев признан виновным в покушении на убийство

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Верхнепышминский городской суд вынес приговор по уголовному делу Павла Фролова, который ...22.10.2019 В Миассе бывшего судебного пристава отправят в колонию за получение взяток
УрБК, Челябинск, 22.10.2019. Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...29.05.2017 Свердловской облсуд изменил наказание экс-главе СК «Северная Казна» на 1 год колонии-поселения
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2017. Свердловский областной суд изменил наказание бывшему генеральному директору ООО СК ...11.05.2011 Предприниматель Павел Федулев приговорен к 20 годам лишения свободы
Свердловский областной суд приговорил предпринимателя, бывшего депутата Палаты Представителей Свердловской области ...