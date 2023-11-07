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07.11.2023

В Свердловской области осуждено четверо мужчин за вытеснение предпринимателей с рынка ритуальных услуг

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Сысертский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы за вытеснение с рынка предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Об этом сообщает прокуратора Свердловской области.

Суд установил, что с сентября 2019 года преступная группа запрещала предпринимателям оказывать ритуальные услуги, требовала деньги за уже оказанные услуги и угрожала физической расправой и уничтожением имущества.

В результате преступных действий группировки, деятельность которой была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в августе 2020 года, пострадали пять предпринимателей, оказывавших ритуальные услуги населению.

Сысертский районный суд признал всех участников группировки виновными в совершении преступлений по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 179 УК РФ «Принуждение к отказу в совершении сделки, совершенное с применением насилия, организованной группой», пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой».

В итоге организатор получил 12 лет лишения свободы, его трое подельников — от 9 до 11 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
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