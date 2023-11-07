В Свердловской области осуждено четверо мужчин за вытеснение предпринимателей с рынка ритуальных услуг

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...06.09.2022 В Сысерти будут судить преступную группу за вымогательство в сфере ритуальных услуг
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В Сысерти перед судом предстанут четверо мужчин, которые обвиняются в грабежах, ...09.09.2021 В Екатеринбурге осуждены члены ОПГ за хищение у граждан 1,4 млн рублей под предлогом установки газового оборудования
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор членам организованной ...25.02.2019 В Верхотурье на два года осудили участника организованной группы за хищение нефти на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В Верхотурье вынесли приговор в отношении Николая Девяшина 1968 года рождения. Он ...17.12.2018 В Красноуфимске вынесен приговор участникам преступной группы за разбойные нападения на ювелирные магазины
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Красноуфимский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в ...