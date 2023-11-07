В Свердловской области осуждено четверо мужчин за вытеснение предпринимателей с рынка ритуальных услуг

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...

В Екатеринбурге осудили руководителя ОПГ за мошенничество в сфере автострахования на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В Сысерти перед судом предстанут четверо мужчин, которые обвиняются в грабежах, ...

В Сысерти будут судить преступную группу за вымогательство в сфере ритуальных услуг

В Екатеринбурге осуждены члены ОПГ за хищение у граждан 1,4 млн рублей под предлогом установки газового оборудования

В Верхотурье на два года осудили участника организованной группы за хищение нефти на сумму более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В Верхотурье вынесли приговор в отношении Николая Девяшина 1968 года рождения. Он ...