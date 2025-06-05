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Рынок похоронных услуг в Свердловской области в I квартале вырос на 8%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Выручка свердловских похоронщиков в I квартале 2025 года выросла на 8,4% (до 1,1 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

При этом Свердловская область следует федеральной тенденции. В целом по стране объем рынка вырос на 12,7% год к году. За период с января по апрель 2025 года профильные организации выручили 39,5 млрд руб. Годом ранее рынок ритуальных услуг вырос лишь на 9% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Аналитики связывают текущий рост с инфляционными процессами: годовая инфляция в Свердловской области в апреле составила 11,22%, по России — 10,23%.

В результате роста инфляции произошло удорожание ритуальных товаров и выросла стоимость самих услуг похоронщиков. Согласно информации Росстата, в апреле 2025 года в России изготовление гроба составило 8,2 тыс. руб., что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рытье могилы — 11,6 тыс. руб. (+14,7%).

Также на рынок ритуальных услуг повлияло увеличение смертности на 4,5% год к году: по данным Росстата, в I квартале 2025 года в РФ умерли 662,7 тыс. человек.

Можно ожидать, что рост рынка ритуальных услуг продолжится, в том числе за счет его «обеления». Как рассказал директор Новосибирского крематория Борис Якушин, значительная часть рынка похоронных услуг в крупных регионах может находиться в серой зоне. При этом в мае ужесточились наказания за нарушения законодательства в области персональных данных, что, по мнению Б. Якушина, приведет к «большей прозрачности рынка и росту его объемов».
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