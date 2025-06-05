Рынок похоронных услуг в Свердловской области в I квартале вырос на 8%

Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил ...Сегодня, 12:03 Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг за год вырос на 8,7%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в Свердловской области в ...Сегодня, 11:21 Российский рекламный рынок в I квартале вырос на 11%
УрБК, Москва, 11.06.2025. Объем рынка рекламы в РФ в I квартале 2025 года составил 185-187 млрд руб. (без учета ...05.06.2025 Годовой рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9%
УрБК Москва, 05.06.2025. ВВП России в апреле 2025 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...10.09.2021 Объем российского рынка похоронных услуг за год вырос на 6%
УрБК, Москва, 10.09.2021. Объем российского рынка похоронных услуг в 2020 году вырос на 6% по сравнению с предыдущим ...