УрБК, Москва, 08.02.2023. До 40% россиян задерживаются на одном рабочем месте менее года, а 28% — до трех лет. Об этом говорится в опросе hh.ru, передает газета «Ведомости».
От трех до пяти лет трудятся в одном месте 13% респондентов, от пяти до семи — 6%, более семи лет — 13%. Реже всего меняют место работы в Центральном и Сибирском федеральных округах, чаще всего — в Северо-Кавказском.
Дольше всего трудящиеся задерживаются в сферах промышленного производства и сельского хозяйства. От одного года до трех лет чаще всех на одном месте работают представители сегмента информационных технологий и телекоммуникаций. В маркетинге, PR и HR 32-35% опрошенных остаются на одном рабочем месте в течение трех-пяти лет.
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