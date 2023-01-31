Доля электромобилей на свердловском авторынке составляет всего 0,14%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В Свердловской области за 2022 год на 14% увеличились продажи премиальных автомобилей с ...

В Свердловской области за год на 14% выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Продажи легковых автомобилей с пробегом в Свердловской области в 2021 году выросли на ...

Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за год выросли на 8%

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2021. В III квартале 2021 года в Свердловской области продажи автомобилей с пробегом ...

На Среднем Урале продажи автомобилей с пробегом премиум-сегмента в III квартале выросли на 36,6%

В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом на вторичном рынке выросли на 6,5% за год

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В Свердловской области за III квартал 2021 года уровень продаж автомобилей с пробегом ...