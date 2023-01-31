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Вчера, 13:57

Доля электромобилей на свердловском авторынке составляет всего 0,14%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В Свердловской области доля электромобилей в структуре продаж на рынке машин с пробегом в 2022 году составила 0,14%. В среднем такой транспорт стоит 1 млн 059 тыс. руб., говорится в исследовании «Авито Авто».

При этом в прошлом году продажи электромобилей с пробегом на Среднем Урале выросли на 42% по сравнению с 2021 годом. По России этот показатель увеличился на 48%.

Аналитики отмечают, что в последние годы интерес к такому транспорту растет. В 2021 году наблюдался трехкратный рост продаж по сравнению с 2020 годом, в 2020-м — двухкратный по сравнению с 2019-м.

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