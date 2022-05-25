Правительство РФ опровергло информацию о давлении на ЦБ в вопросе понижения ключевой ставки

УрБК, Москва, 08.02.2023. Правительство РФ не оказывает давление на Центробанк в вопросе формирования денежно-кредитной политики. Об этом заявил пресс-секретарь главы кабмина РФ Михаила Мишустина Борис Беляков, сообщает «Финмаркет».
«Сведения издания Bloomberg о давлении со стороны правительства Российской Федерации на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности. Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала», — сказал Борис Беляков.
Он также подчеркнул, что распространение подобной информации негативно влияет на развитие экономической ситуации в стране, а потому является спекуляцией.
Напомним, что в пятницу, 10 февраля, состоится заседание совета директоров Центробанка, где будет решаться вопрос по ключевой ставке. В настоящее время индикатор составляет 7,5%.
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