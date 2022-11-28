Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,3 месяца

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года составил 4,3 месяца, говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Напомним, что по итогам 2021 года показатель составлял 3,9 месяца, «ковидного» 2020 года — 5,5 месяца.