Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро снизился на 13 коп.

УрБК, Москва, 08.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 29 коп., до 70,89 руб., евро снизился на 13 коп., до 75,91 руб.
УрБК, Москва, 07.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2023 года. Курс долл. ...03.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро снизился на 22 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2023 года. Курс долл. ...03.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 73 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2023 года. Курс долл. ...25.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро снизился на 3 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2023 года. Курс долл. ...13.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро вырос на 32 коп.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2023 года. Курс долл. ...