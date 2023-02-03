Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро снизился на 13 коп.

УрБК, Москва, 08.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 29 коп., до 70,89 руб., евро снизился на 13 коп., до 75,91 руб.