Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 73 коп.

УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2023 года. Курс долл. США снизился на 8,03 коп., до 70,04 руб., евро вырос на 73,19 коп., до 76,95 руб.