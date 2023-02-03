Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро снизился на 70 коп.

УрБК, Москва, 07.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 21 коп., до 70,6 руб., евро снизился на 70 коп., до 76,03 руб.