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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 февраля пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике», сообщает пресс-служба учреждения.

В ходе мероприятия сотрудник научно-просветительского отдела Татьяна Помазуева познакомит слушателей с ключевыми моментами истории инквизиции, уделив особое внимание «розыску еретической скверны» на Пиренейском полуострове.

Различные сюжеты, посвященные деяниям инквизиторов, можно найти в произведениях Франсиско Гойи, Франсиско Риси, Эль Греко, Херонимо Эспиносы и Диего Веласкеса. Некоторые из этих работ можно увидеть в залах музея в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа».

Лекция начнется 9 февраля в 18.30 по адресу улица Вайнера, 11. Стоимость посещения — по входному билету в музей.

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