Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости коронавирусом

УрБК, Москва, 07.02.2023. В пятую неделю 2023 года в России было зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 33% больше, чем неделей ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Роспотребнадзор.



В базу VGARus было загружено более 231 тыс. геномных последовательностей вируса. В последние две недели доминируют геноварианты штамма «омикрон».



Уточним, что в Свердловской области за последние сутки был зафиксирован 371 случай заражения COVID-19.