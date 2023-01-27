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Вчера, 17:21

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости коронавирусом

УрБК, Москва, 07.02.2023. В пятую неделю 2023 года в России было зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 33% больше, чем неделей ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В базу VGARus было загружено более 231 тыс. геномных последовательностей вируса. В последние две недели доминируют геноварианты штамма «омикрон».

Уточним, что в Свердловской области за последние сутки был зафиксирован 371 случай заражения COVID-19.

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