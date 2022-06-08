Производство лифтов в РФ в прошлом году сократилось на 30%

УрБК, Москва, 07.02.2023. За 2022 год в России было произведено 21,6 тыс. лифтов, что на 30% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.
Наиболее значительным падение оказалось в I полугодии (минус 40%). Причиной этому стала негативная ситуация в экономике и перенос сроков по ряду проектов застройщиков.
Также в прошлом году сократилось финансирование региональных программ по замене устаревших и аварийных лифтов. За 2022 год власти субъектов приобрели 14 тыс. лифтов. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Кроме того, сами лифты в прошлом году подорожали из-за изменений в логистических цепочках для приобретения импортных комплектующих.
Помимо этого, в прошлом году с рынка ушел крупный игрок — американский завод OTIS в Санкт-Петербурге, который в 2021 году произвел 16% от всех лифтов. Российское подразделение компании было продано в июле 2022 года, а о восстановлении производства на предприятии было объявлено только в конце года.
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