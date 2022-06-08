Производство лифтов в РФ в прошлом году сократилось на 30%

Администрация Екатеринбурга начала прием заявлений от управляющих компаний на субсидии для замены лифтов в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В Екатеринбурге начался прием заявлений от управляющих компаний на субсидирование ...