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Российские туристы в 2022 году чаще всего посещали Турцию, ОАЭ и Абхазию

УрБК, Москва, 06.02.2023. Самым популярным направлением среди российских туристов по итогам 2022 года стала Турция — в эту страну было совершено 5 млн 232 тыс. поездок. Это на 11,5% больше показателей 2021 года, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На втором месте по популярности у отечественных туристов оказались ОАЭ — 1 млн 208 тыс. поездок, что на 97% больше, чем в предыдущем году. Третьей в этом списке стала Абхазия — сюда россияне въезжали 1 млн 150 тыс. раз (меньше на 23% по сравнению с 2021 годом). Пятерку замыкают Египет с 947 тыс. поездок (падение на 2,7% от данных позапрошлого года) и Таиланд с показателем 435 тыс. путешествий (рост на 1 тыс. 316% в сравнении с 2021 годом).

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