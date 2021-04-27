Туристы не испугались землетрясения

В ночь на шестое февраля в Турции произошло крупное землетрясение магнитудой в 7,7 балла по шкале Рихтера. Толчки затронули десятки провинций, а число погибших уже превысило 3,3 тыс. человек. До сих пор там наблюдаются афтершоки. Также объявлен недельный траур. Однако туристы из Свердловской области пока не спешат отказываться от поездок в эту страну.



По информации президента Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаила Мальцева, массовых отказов от полетов в Турцию на ближайшие неделю-две пока не наблюдается.



«Отказов нет, потому что отели фактически не разрушены. Конечно, эмоциональная обстановка лететь, когда в стране траур, когда среди местных жителей много у кого из родственников есть погибшие и пострадавшие, — это спорно. Но о каких-то массовых отказах я ничего не слышал. Я слышал, что есть звонки в турфирмы, где задавались вопросы о механизме отказа. То есть люди еще не отказывались, а консультировались. Информации о снятии бронирований и отказах от поездок у меня нет», — сообщил он.



Эту же информацию подтвердила директор турагентства «Либерти» Ольга Свечкова, указав на то, что сейчас в Турции не туристический сезон.



«Сейчас же не высокий сезон. Кто только собирался — это какие-то горнолыжники или желающие посетить Стамбул. Ближайший заезд у нас — 20 числа. Бодро летят, отмен нет», — рассказала она.



Вдобавок директор напомнила, что стихийное бедствие не затронуло туристические районы. Это подтвердил и М. Мальцев. Он также сообщил, что сообщений о пострадавших туристах из Свердловской области не поступало. Не было даже случаев, чтобы с кем-то потерялась связь или кто-то не вернулся в свой отель. Представительство УАТ в Аланье постоянно мониторит ситуацию.



Президент УАТ предполагает, что землетрясение вряд ли отрицательно скажется на спросе на Турцию в период старта летнего туристического сезона. В качестве примера он привел последнее крупное землетрясение в Турции в 1999 году, а также террористическую активность в период задержания главы Курдской рабочей партии Абдуллы Оджалана. В обоих случаях у потенциальных туристов были опасения, но они носили кратковременный характер.



«Мы находимся от сезона достаточно далеко. Произошедшая катастрофа может несколько повлиять на динамику по раннему бронированию. Но если подземные толчки не повторятся, все ограничится тем, что произошло, то негативный эффект для туризма будет недолгий. Я думаю, что через пару недель динамика бронирования восстановится до обычного уровня. Если же будут какие-то опасения, то все будет зависеть от того, какой ущерб нанесен, будут ли новые стихийные проявления. Если ничего не случится, то через максимум три недели динамика продаж восстановится», — считает М. Мальцев.



О. Свечкова также предполагает, что до старта основного туристического сезона слишком много времени, чтобы последствия стихийного бедствия как-то могли сказаться на нем. Вдобавок сейчас у российских туристов и так небольшой выбор.



«Случившееся не отпугнет туристов. Ехать-то некуда. Туристов пока пугают только высоковатые цены по сравнению с прошлым годом. Но опять же они понимают, что такие цены, только потому что ехать некуда. Наши южные аэропорты закрыты, летом по большому счету некуда деться», — сказала она.



Уточним, что сейчас в Турции межсезонье. Россияне приезжают туда для транзита, посещения исторических городов или для дешевого отдыха в пустующих отелях. Последнее М. Мальцев сравнил с выездом на загородную турбазу, только в данном случае «база» находится за рубежом, возле моря, в другом климатическом поясе и обладает хорошим сервисом. По его словам, сейчас из Екатеринбурга в Анталью летают два-три рейса в неделю, и у них хорошая наполняемость. Но не сильно больше или меньше, чем в предыдущие годы.



Также Турция остается главным зарубежным направлением для россиян в целом. По данным Ассоциации туроператоров России, за 2022 год туда было совершено 5 млн 232 тыс. 611 поездок. Для сравнения: у занявших вторую строчку Объединенных Арабских Эмиратов этот показатель составляет 1 млн 208 тыс. 518.



В итоге можно предположить, что к началу туристического сезона опасения по поводу потенциальных стихийных бедствий сведутся к минимуму, а сама Турция хотя бы частично восстановится после такого удара. В отношении же немногочисленных ближайших поездок оптимизм внушает то, что в туристических районах сейсмическая активность не наблюдается. Однако вряд ли кто-то может гарантировать полную безопасность в такой ситуации. Плюс сохраняется вопрос, насколько целесообразно или этично лететь отдыхать в страну, которая пережила катастрофу и пребывает в трауре. Вдобавок сейчас в Турции все еще разбирают завалы и пытаются помочь пострадавшим. Какой реальный ущерб нанесен стране, станет понятно значительно позже.