УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:22

Свердловские туристы пока не отказываются от поездок в Турцию после землетрясений

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Туристы из Свердловской области, собиравшиеся лететь в Турцию в ближайшие недели, пока не отменяют свои туры после прошедших в стране землетрясений. Об этом УрБК рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

«Отказов нет, потому что отели фактически не разрушены. Конечно, эмоциональная обстановка лететь, когда в стране траур, когда среди местных жителей много у кого из родственников есть погибшие и пострадавшие, — это спорно. Но о каких-то массовых отказах я ничего не слышал. Я слышал, что есть звонки в турфирмы, где задавались вопросы о механизме отказа. То есть люди еще не отказывались, а консультировались. Информации о снятии бронирований и отказах от поездок у меня нет», — сообщил он.

При этом президент УАТ уточнил, что города, в которых обычно отдыхают свердловские туристы, находятся далеко от эпицентра землетрясения. В данный момент информации о пострадавших свердловчанах нет. Случаи, когда с кем-то была потеряна связь или кто-то не вернулся в своей отель, также отсутствуют.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2021 Около 10 тыс. свердловчан забронировали туры в Турцию до ограничения авиасообщения

Не менее 10 тыс. свердловчан не смогли выехать на отдых в Турцию из-за прекращения авиасообщения с этой страной. Об ...

27.04.2021 Около 10 тыс. свердловчан забронировали туры в Турцию до ограничения авиасообщения

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Не менее 10 тыс. свердловчан не смогли выехать на отдых в Турцию из-за прекращения ...

29.06.2015 Уральские туристы не отказываются от отдыха в Тунисе несмотря на теракт

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2015. Уральские туристы не отказываются от поездок на отдых в Тунис, несмотря на произошедший ...

18.06.2013 Русские туристы начали отказываться от экскурсий в Стамбул

Бронирование в гостиницах Стамбула снизилось на 50 %, русские туристы наряду с другими отказываются посещать этот ...

21.08.2009 В очередном ДТП в Анталье пострадали 11 российских туристов

В очередном ДТП в Анталье пострадали 11 российских туристов, только прилетевшие в Турцию на отдых и направлявшиеся в ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (165)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18