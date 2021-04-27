Свердловские туристы пока не отказываются от поездок в Турцию после землетрясений

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Туристы из Свердловской области, собиравшиеся лететь в Турцию в ближайшие недели, пока не отменяют свои туры после прошедших в стране землетрясений. Об этом УрБК рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.



«Отказов нет, потому что отели фактически не разрушены. Конечно, эмоциональная обстановка лететь, когда в стране траур, когда среди местных жителей много у кого из родственников есть погибшие и пострадавшие, — это спорно. Но о каких-то массовых отказах я ничего не слышал. Я слышал, что есть звонки в турфирмы, где задавались вопросы о механизме отказа. То есть люди еще не отказывались, а консультировались. Информации о снятии бронирований и отказах от поездок у меня нет», — сообщил он.



При этом президент УАТ уточнил, что города, в которых обычно отдыхают свердловские туристы, находятся далеко от эпицентра землетрясения. В данный момент информации о пострадавших свердловчанах нет. Случаи, когда с кем-то была потеряна связь или кто-то не вернулся в своей отель, также отсутствуют.