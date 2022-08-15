Алексей Орлов ответил на вопросы горожан на страницах «Вечернего Екатеринбурга»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Глава муниципалитета Алексей Орлов дал ответы горожанам в рубрике «Острые вопросы» на страницах газеты «Вечерний Екатеринбург».
Горожан интересовали вопросы, посвященные организации подвоза холодной воды для жителей домов, где произошли отключения, а также проблемы, связанные с незаконными торговыми объектами, организацией видеонаблюдения и поддержанием правопорядка в центральной части города.
Помимо этого, Алексей Орлов ответил на вопросы, посвященные работе системы ЖКХ в Екатеринбурге. В частности, он рассказал, что в 2022 году в городе была произведена замена 248 лифтов в 74 многоквартирных домах. Реализованы планы по замене инженерных сетей: 75 км тепловых, 31,6 км водопроводных и 14,8 км канализационных сетей. Кроме этого, на территории муниципалитета было модернизировано оборудование и системы управления технологическим процессом двух канализационных насосных станций. Также в прошедшем году завершилось строительство газовых сетей на улице Цыганской в поселке Совхозном протяженностью 1,24 км и была разработана проектная документация по строительству газопроводов в поселке Исток на улице Визитной и в поселках Березит и Шабровском.
В этом же номере газеты глава Екатеринбурга поделился с горожанами планами ремонта дорог в текущем году. Так, Алексей Орлов рассказал, что с наступлением сезона в городе стартуют работы на улицах Летчиков, Маневровой, Начдива Онуфриева, Тверитина, Циолковского, Патриса Лумумбы, Шейнкмана и многих других. Всего в 2023 году власти планируют привести в порядок более 17 км улиц.
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