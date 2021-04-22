В Чебаркуле работника агрохолдинга подозревают в хищении 120 тонн пшеницы

УрБК, Челябинск, 06.02.2023. В Чебаркуле работника агрохолдинга подозревают в хищении пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Следователями в рамках проводимых мероприятий был установлен 40-летний местный житель, который мог совершить преступление.



«Так, чебаркулец, работая заведующим в фирме предпринимателя и имея доступ к зернохранилищу, в период с сентября 2020 по февраль 2021 года реализовал порядка 120 тонн зерна пшеницы на сумму более 2 млн руб. Деньги он присвоил себе, потратив их на собственные нужды», — говорится в сообщении.



Также, по версии следствия, житель Чебаркуля пытался вывезти порядка 18,5 т зерна ячменя с территории предпринимателя.



В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 «Мошенничество», частью 4 статьи 158 «Кража» и частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 «Покушение на кражу» Уголовного кодекса РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.