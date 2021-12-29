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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Екатеринбург получит 50 млн руб. на установку стелы «Город трудовой доблести». Такое решение было принято на заседании правительства Свердловской области в соответствии с поручением губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

Объект, символизирующий вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне, появится в уральской столице 10 июня. Его расположат на углу улиц Николая Никонова и Царской.

Екатеринбург получил звание «Города трудовой доблести» в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Его удостаиваются города, внесшие вклад в победу благодаря бесперебойному производству военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в военный период.

Города Свердловской области удостоились почетного звания одними из первых: летом 2020 года оно было присуждено Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Каменск-Уральский получил его 20 мая 2021 года.

«Это, прежде всего, заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя. Свердловск стал поистине городом трудовой доблести. Здесь не только ковали оружие победы, но и возвращали к жизни победителей», — комментировал Евгений Куйвашев.

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