Стела «Города трудовой доблести» в Екатеринбурге будет открыта в начале июня

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал ход строительства стелы, которая будет открыта в ознаменование присвоения уральской столице почетного звания «Город трудовой доблести». Планируется, что объект в тестовом режиме начнет работу уже в начале июня этого года, сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Работы идут с опережением графика. Предполагается запустить объект в тестовом режиме в начале июня, а уже в конце месяца мы планируем принять Всероссийский форум Городов трудовой доблести, который проходит ежегодно в тех городах, которые удостоены этого почетного звания. И в рамках этого события будет открыта стела. Самое главное, что здесь будет проведено комплексное благоустройство. В результате будет создан сквер в центральной локации нашего города», — отметил Алексей Орлов.



Напомним, что почетное звание РФ «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил летом 2020 года. Оно присвоено городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство на промышленных предприятиях.