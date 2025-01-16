Верхней Пышме присвоили звание «Город трудовой доблести»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Верхней Пышме присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.



Также этот статус получили Курган, Миасс, Ишимбай, Ленинск-Кузнецкий, Зеленодольск и Салехард.



Перечисленные города отметили «за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом героизм и самоотверженность».



Отметим, что в Верхней Пышме в годы войны располагался единственный в стране производитель медного порошка — важнейшей продукции для авиа- и мотостроительной промышленности. Основная часть снарядных гильз и патронов, выпускаемых тогда, производилась из пышминской меди.



Ранее звание «Город трудовой доблести» присвоили Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.