Верхней Пышме присвоили звание «Город трудовой доблести»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Администрация Екатеринбурга подвела итоги онлайн-голосования по выбору архитектурного ...03.07.2020 Екатеринбургу присвоили звание «Город трудовой доблести»
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2020. Екатеринбургу и еще 19-ти городам России присвоено почетное звание «Город трудовой ...21.05.2020 РАН поддержала заявку Магнитогорска на присвоение звания «Город трудовой доблести»
УрБК, Магнитогорск, 21.05.2020. Российская академия наук (РАН) поддержала заявку Магнитогорска на присвоение звания ...24.03.2020 Александр Высокинский: РАН поддержала присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2020. Российская академия наук (РАН) поддержала присвоение Екатеринбургу звания «Город ...12.03.2020 Дума Екатеринбурга приняла обращение о присвоении муниципалитету статуса «Город трудовой доблести»
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Дума Екатеринбурга сегодня, 12 марта, на внеочередном заседании приняла обращение к ...