Средняя стоимость автомобильных шин в России за год выросла на 24%

УрБК, Москва, 06.02.2023. По итогам 2022 года средняя стоимость автомобильных шин на российском рынке выросла на 23,5%. Это вдвое выше уровня годовой инфляции в стране (11,94%), сообщает издание Autonews.



При этом отмечается, что продукция ряда популярных импортных производителей подорожала на 61%. Эксперты полагают, что в текущем году цены на автомобильную резину продолжат расти. На рынок более активно начнут выходить китайские производители.