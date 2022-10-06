Средняя стоимость автомобильных шин в России за год выросла на 24%

УрБК, Москва, 06.02.2023. По итогам 2022 года средняя стоимость автомобильных шин на российском рынке выросла на 23,5%. Это вдвое выше уровня годовой инфляции в стране (11,94%), сообщает издание Autonews.
При этом отмечается, что продукция ряда популярных импортных производителей подорожала на 61%. Эксперты полагают, что в текущем году цены на автомобильную резину продолжат расти. На рынок более активно начнут выходить китайские производители.
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