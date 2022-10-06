УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:45

Средняя стоимость автомобильных шин в России за год выросла на 24%

УрБК, Москва, 06.02.2023. По итогам 2022 года средняя стоимость автомобильных шин на российском рынке выросла на 23,5%. Это вдвое выше уровня годовой инфляции в стране (11,94%), сообщает издание Autonews.

При этом отмечается, что продукция ряда популярных импортных производителей подорожала на 61%. Эксперты полагают, что в текущем году цены на автомобильную резину продолжат расти. На рынок более активно начнут выходить китайские производители.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.10.2022 Стоимость дизельного топлива на Среднем Урале за неделю выросла на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. В период с 26 сентября по 3 октября 2022 года средняя стоимость дизельного топлива на ...

18.07.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга за полгода выросла на 8,7%

По итогам I полугодия 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на ...

18.07.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга за полгода выросла на 8,7%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. По итогам I полугодия 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном ...

15.09.2021 В Екатеринбурге средняя стоимость подержанных иномарок составила 630 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. По итогам января-августа 2021 года в Екатеринбурге средняя стоимость подержанных ...

22.09.2014 Средняя стоимость автомобиля на российском рынке выросла на 10%

УрБК, Москва, 22.09.2014. На сентябрь 2014 года средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке выросла на 10% ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (136)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18