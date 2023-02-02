Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро снизился на 22 коп.

УрБК, Москва, 03.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 34,33 коп., до 70,38 руб., евро снизился на 22,20 коп., до 76,73 руб.

