В служебных автобусах ЕВРАЗ ЗСМК внедрили систему проезда по электронным пропускам

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В служебных пассажирских автобусах ЕВРАЗ ЗСМК внедрена новая система проезда по электронным пропускам. Действие обычных проездных билетов отменяется. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



«Работа цифровой системы направлена в первую очередь на удобство и комфорт пассажиров — сотрудников ЕВРАЗа. Электронный пропуск, служащий для прохода на предприятие, будут прикладывать к считывающему устройству контролера. В системе зафиксируется количество поездок, вся информация отразится в расчетных листках, а также в личных кабинетах мобильного приложения ЕВРАЗа», — говорится в сообщении.



Кроме того, система электронного проезда помогает автоматизировать подсчет пассажиропотока. В результате диспетчеры будут иметь возможность подбирать подвижной состав в соответствии с реальной загрузкой, гибко и оперативно реагировать на потребности пассажиров.