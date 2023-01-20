Екатеринбургская ГИБДД начала массовые проверки водителей на предмет грубых правонарушений

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. С 3 по 5 февраля ГИБДД Екатеринбурга будет проводить массовые проверки водителей на предмет грубых правонарушений. Об этом сообщает отделение пропаганды ведомства.



Речь идет об управлении транспортом в пьяном виде или без водительских прав. В первом случае предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа на сумму 30 тыс. руб.



«Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови», — говорится в сообщении.



При повторном случае вождения в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. За это преступление предусмотрены штраф на сумму от 200 до 300 тыс. руб. либо обязательные работы, либо принудительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.