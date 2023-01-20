Екатеринбургская ГИБДД начала массовые проверки водителей на предмет грубых правонарушений

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. С 3 по 5 февраля ГИБДД Екатеринбурга будет проводить массовые проверки водителей на предмет грубых правонарушений. Об этом сообщает отделение пропаганды ведомства.
Речь идет об управлении транспортом в пьяном виде или без водительских прав. В первом случае предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа на сумму 30 тыс. руб.
«Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови», — говорится в сообщении.
При повторном случае вождения в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. За это преступление предусмотрены штраф на сумму от 200 до 300 тыс. руб. либо обязательные работы, либо принудительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга с 20 по 22 января проведут массовые проверки ...13.01.2023 Госавтоинспекция с 13 по 15 января проводит массовые проверки водителей в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга с 13 по 15 января проводят массовые проверки ...26.11.2019 В Свердловской области автоинспекторы за три дня задержали 136 нетрезвых водителей
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. С 22 по 24 ноября 2019 года автоинспекторы выявили 136 водителей, управлявших ...19.10.2011 Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за создание фирм-однодневок
УрБК, Москва, 19.10.2011. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, ...15.10.2009 В России вводится уголовная ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг
УрБК, Москва, 15.10.2009. Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении уголовной ...