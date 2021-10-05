Госавтоинспекция с 13 по 15 января проводит массовые проверки водителей в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга с 13 по 15 января проводят массовые проверки водителей. Цель мероприятий — выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, в том числе водителями, находящимися за рулем в состоянии алкогольного опьянения или без прав, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД городского УМВД России.
Специалисты Госавтоинспекции напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. За данное нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления автомобилем на срок до двух лет и штрафа в размере 30 тыс. руб.
При выявлении повторного случая подобного нарушения вступает в силу уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
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