Екатеринбургская Госавтоинспекция объявила о рейдах на дорогах с 20 по 22 января

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга с 20 по 22 января проведут массовые проверки водителей на дорогах. Мероприятия призваны вычислить и наказать тех, кто не соблюдает правила дорожного движения, а также находится за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД городского УМВД России.
В Госавтоиснпекции предупреждают — за управление автомобилем в состоянии опьянения водителя лишат прав на два года и обяжут оплатить штраф в размере 30 тыс. руб.
«Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови», — говорится в сообщении ведомства.
При выявлении повторного случая подобного нарушения преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 300 тыс. руб. либо обязательными или принудительными работами. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 2 лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет)
ОГИБДД Екатеринбурга призывает очевидцев нетрезвого вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть по телефону 02 или 112.
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