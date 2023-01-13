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Госавтоинспекция Екатеринбурга за выходные дни выявила на дорогах города 12 нетрезвых водителей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга с 13 по 15 января осуществляли проверку водителей на дорогах города. Мероприятия были проведены, чтобы выявить и пресечь несоблюдение Правил дорожного движения и другие нарушения, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД городского УМВД России.

По результатам контроля 11 водителей привлечено к ответственности из-за нетрезвого нахождения за рулем, еще один — по причине наркотического состояния. Вдобавок были привлечены 11 человек, потому как отказались проходить медицинский осмотр на наличие опьянения. В отношении одного автовладельца решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Также автоинспекторы задержали 11 автолюбителей без водительского удостоверения и двоих, ранее лишившихся прав.

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