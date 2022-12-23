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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 4%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. На 1 января 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 24 млн 848 тыс. руб. Это на 4%, или на 1 млн руб., меньше показателя 1 декабря 2022 года, сообщает Свердловскстат.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 695 жителями Среднего Урала.

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