УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Свердловской области за 2022 год было выдано 50,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 24% уступает показателю 2021 года. Об этом сообщается в исследовании «Циана».
На Среднем Урале на 54 человек в возрасте от 18 до 64 лет приходится одна ипотека.
Доля просроченной задолженности от всей просрочки по кредитам в регионе составляет 5,3%. Доля просрочки от общей задолженности по ипотеке — 0,4%.
Отметим, что по всей стране в прошлом году было взято 1 млн 327 тыс. ипотечных кредитов. Это на 30% меньше, чем в 2021 году. На 72 человека приходится одна ипотека. Просроченные задолженности по ней составили 5,4% от всех просроченных долгов по кредитам. От общей задолженности по кредитам — 0,4%.
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