В Челябинской области выдача ипотеки за год снизилась на 29%

УрБК, Челябинск, 02.02.2023. За 2022 год в Челябинской области было выдано 39,7 тыс. ипотечных кредитов. Это на 29% меньше, чем годом ранее, сообщается в исследовании «Циана».



В регионе на 55 человек в возрасте от 18 до 64 лет приходится одна ипотека. Доля просроченной задолженности по ипотеке среди просрочки по всем кредитам составляет 4,8%. Доля просроченной задолженности внутри ипотечных кредитов — 0,4%.



Всего в России за 2022 год было выдано 1 млн 327 тыс. ипотек, что на 30% уступает показателю предшествующего года. На 72 человека приходится один такой кредит. Среди всех долгов по кредитам доля просрочки по ипотеке составляет 5,4%. Среди ипотечных кредитов просроченная задолженность составляет 0,4%.