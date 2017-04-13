В Свердловской области за 2022 год было выдано 50,5 тыс. ипотечных кредитов

В Свердловской области за 2022 год было выдано 50,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 24% уступает показателю 2021 года. Об этом сообщается в исследовании «Циана».



На Среднем Урале на 54 человек в возрасте от 18 до 64 лет приходится одна ипотека.



Доля просроченной задолженности от всей просрочки по кредитам в регионе составляет 5,3%. Доля просрочки от общей задолженности по ипотеке — 0,4%.



Отметим, что по всей стране в прошлом году было взято 1 млн 327 тыс. ипотечных кредитов. Это на 30% меньше, чем в 2021 году. На 72 человека приходится одна ипотека. Просроченные задолженности по ней составили 5,4% от всех просроченных долгов по кредитам. От общей задолженности по кредитам — 0,4%.