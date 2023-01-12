За 2022 год производство легковых автомобилей в России снизилось на 67%

УрБК, Москва, 02.02.2023. За 2022 год в России было выпущено 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% меньше, чем годом ранее. Это низший показатель за все время наблюдений, сообщает «Коммерсантъ».



При этом выпуск машин в декабре вырос на 70% по сравнению с мартом — было произведено 40,3 тыс. штук.



Прошлый антирекорд был отмечен в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса — тогда было произведено 597 тыс. автомобилей.



В этот раз кризис на автомобильном рынке обоснован уходом из России иностранных брендов и простоями на предприятиях отечественных производителей. Также, предположительно, из-за ухода западных компаний половину российского рынка могут занять китайские автомобили.