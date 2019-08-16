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Сегодня, 12:01

За 2022 год производство легковых автомобилей в России снизилось на 67%

За 2022 год в России было выпущено 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% меньше, чем годом ранее. Это низший показатель за все время наблюдений, сообщает «Коммерсантъ».

При этом выпуск машин в декабре вырос на 70% по сравнению с мартом — было произведено 40,3 тыс. штук.

Прошлый антирекорд был отмечен в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса — тогда было произведено 597 тыс. автомобилей.

В этот раз кризис на автомобильном рынке обоснован уходом из России иностранных брендов и простоями на предприятиях отечественных производителей. Также, предположительно, из-за ухода западных компаний половину российского рынка могут занять китайские автомобили.

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